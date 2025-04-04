Колыванов отреагировал на подписание россиянином контракта с «МЮ»

Известный тренер Игорь Колыванов высказался о подписании полузащитником Амиром Ибрагимовым контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Первый профессиональный контракт Амира Ибрагимова с «Манчестер Юнайтед» говорит о том, что в клубе верят в его будущее. В последнее время «Манчестер Юнайтед», какие бы покупки ни делал, всe не в точку – игроки почему-то не раскрываются. При Фергюсоне все футболисты начинали свою суперкарьеру.

Маловероятно, что Ибрагимов сыграет за основную команду в этом сезоне, но этот контракт – акцент на будущее. Его же видели и просматривали. Замечательно, что россиянин подписывает контракт с такой командой, – наши таланты не пропадают», – сказал Колыванов.