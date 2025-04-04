Миллер встретился с «Зенитом» в «Лахта Центре»

Игроки и тренеры «Зенита» вместе с семьями побывали в «Лахта Центре». На смотровой площадке, на 79-м этаже зданиия, их встретил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
«Я рад, что у вас сегодня есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно – увидеть амбициозный проект.
С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся.
Первое: правильно поставленная цель – половина успеха. Что ищешь, то и найдешь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь ее. Если нет – то и нет… А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!» – сказал Миллер.
- В этом году «Зенит» официально празднует свое столетие.
- Команда занимает 2-е место в РПЛ в текущем сезоне с 46 очками после 22 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 балла.