Миллер встретился с «Зенитом» в «Лахта Центре»

Игроки и тренеры «Зенита» вместе с семьями побывали в «Лахта Центре». На смотровой площадке, на 79-м этаже зданиия, их встретил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Я рад, что у вас сегодня есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно – увидеть амбициозный проект.

С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся.

Первое: правильно поставленная цель – половина успеха. Что ищешь, то и найдешь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь ее. Если нет – то и нет… А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!» – сказал Миллер.