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Миллер встретился с «Зенитом» в «Лахта Центре»

Сегодня, 10:37
17

Игроки и тренеры «Зенита» вместе с семьями побывали в «Лахта Центре». На смотровой площадке, на 79-м этаже зданиия, их встретил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Я рад, что у вас сегодня есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно – увидеть амбициозный проект.

С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся.

Первое: правильно поставленная цель – половина успеха. Что ищешь, то и найдешь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь ее. Если нет – то и нет… А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!» – сказал Миллер.

  • В этом году «Зенит» официально празднует свое столетие.
  • Команда занимает 2-е место в РПЛ в текущем сезоне с 46 очками после 22 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 балла.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (17)
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1743752877
На колени,мурлы,на колени! И улыбочку наденьте...
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fakeid
1743753905
самая высокая обзорная в европе, выше останкинской. да только хрен туда попадёшь пока что, билеты на сайте раскупают в первые же секунды. она только в этом году открылась, и пока весь город там не побывает, нефиг и рассчитывать, что вот так запросто можно прийти с улицы и посмотреть. в москве проще, пришёл к телебашне, взял билет прямо в кассе - и смотри, сколько влезет, народу немного, никто не гонит.
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...уефан
1743754033
...собрал барин челядь, повёл по хоромам...
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Спартачище
1743754152
Какие жалкие людишки на этой фотокарточке У болотного ховно фонада защемило сердце и слеза покатилась Посмешище
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FWSPM
1743758539
вахта центр и его вахтеры
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DMитрий
1743759749
Кто понял для чего А. Миллер собрал всех на 79 этаже на фото не улыбаются во весь рот или улыбаются, но сдержано с нервинкой. «Я рад, что у вас сегодня есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно». Между строк: Именно отсюда вас спустят вниз без лифта, если не будет чемпионства в этом году!
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nizjaewtim
1743761095
Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сайт». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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Taps
1743761538
Газпром сейчас в жопе, да и Зенит похоже. Мюллер, зачем купил дебила Соболя ?
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Plyash
1743766364
ПАО ГазПромБанда встречается с командой для последнего предупреждения о возможных санкциях,в случае чего... Потом не обессудьте.
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vikingus
1743781392
10.06.2008 Капитализация "Газпрома" через 7-8 лет достигнет $1 трлн - Миллер 18.03.2025 "Газпром" закончил 2024 год с чистым убытком 1,076 трлн руб Капитализация на февраль 2025: 3,94 трлн рублей (в 21 раз меньше запланированной) Амбициозные цели, говорите, да?)
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