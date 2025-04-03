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Мостовой отказался называть Овечкина «царем хоккея»

Вчера, 18:24
14

Александр Мостовой высказался о приближении Александра Овечкина к бомбардирскому рекорду НХЛ.

  • Сейчас в активе российского хоккеиста 892 шайбы.
  • Чтобы догнать Уэйна Гретцки, Овечкину осталось отличиться дважды.
  • В этом сезоне осталось 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы будем чествовать Александра и его рекорд, как главное спортивное событие этого года. Нужно продумать вопрос, как мы будем встречать героя на родине, в России. Чтобы это событие не прошло незамеченным.

Федерации хоккея и Министерству спорта нужно внимательно отнестись к этому событию. Это важное событие для всего спортивного сообщества России. Все захотят поучаствовать в этом масштабном мероприятии, которым мы отметим вклад Александра Овечкина в наш хоккей.

Можно ли назвать Овечкина царем хоккея? Он – император! Но, конечно, хочется послушать мнение людей, которые всю жизнь в хоккее, особенно Гретцки», – заявил Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Хоккей Мостовой Александр
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Комментарии (14)
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bashnat013
1743694190
Шуту слово и не давали
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ВасяК
1743694203
Царь футбола и хоккея,у нас Мост!!!
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СильныйМозг
1743694244
Мостовой и Овечкин, это разные величины. Я хоккей не смотрю, но в чужой стране надрать всем задницу и стать лучшим в мире, мне кажется это чего-то стоит. Мостовому, лучше свои брызговики не включать, хоть и сказал по существу.
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sochi-2013
1743694476
Заголовок дебилы писали! Хайпануть захотели. Аж жалко Мостового стало.)) Император, вроде как выше чем царь, но есть нюансы.
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cska1948
1743695520
"...Все захотят поучаствовать в этом масштабном мероприятии, которым мы отметим вклад Александра Овечкина в наш хоккей..." ---------------- С каких это пор НХЛ стала российской лигой? О каком вкладе в наш хоккей идёт речь? Когда в России последгий раз играл Овечкин? Овечкин побъёт рекорд игрока НХЛ играя в НХЛ, так это вклад в хоккей НХЛ, а не России.
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anatolich72
1743695709
Грецки хоть адекватный
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Старина Хэнк
1743697023
Мостовой в последнее время - из каждого утюга по любому поводу. Скучно ему без работы.
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феникS
1743711259
Царь может быть только один.И это Мостовой.
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феникS
1743711348
Царь может быть только один.И это Мостовой.
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