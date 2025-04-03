Мостовой отказался называть Овечкина «царем хоккея»

Александр Мостовой высказался о приближении Александра Овечкина к бомбардирскому рекорду НХЛ.

Сейчас в активе российского хоккеиста 892 шайбы.

Чтобы догнать Уэйна Гретцки, Овечкину осталось отличиться дважды.

В этом сезоне осталось 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы будем чествовать Александра и его рекорд, как главное спортивное событие этого года. Нужно продумать вопрос, как мы будем встречать героя на родине, в России. Чтобы это событие не прошло незамеченным.

Федерации хоккея и Министерству спорта нужно внимательно отнестись к этому событию. Это важное событие для всего спортивного сообщества России. Все захотят поучаствовать в этом масштабном мероприятии, которым мы отметим вклад Александра Овечкина в наш хоккей.

Можно ли назвать Овечкина царем хоккея? Он – император! Но, конечно, хочется послушать мнение людей, которые всю жизнь в хоккее, особенно Гретцки», – заявил Мостовой.