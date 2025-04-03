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  • Сюткин не готов съесть шляпу в случае чемпионства «Спартака»

Сюткин не готов съесть шляпу в случае чемпионства «Спартака»

Вчера, 13:05
4

Российский музыкант, болельщик «Спартака» Валерий Сюткин рассказал, на что готов пойти в случае победы красно-белых в чемпионате России.

– Я не специалист, чтобы комментировать саму игру «Спартака». Я только искренне болею и радуюсь, что команда ведeт борьбу за первое место.

– Михаил Боярский пообещал съесть шляпу, если «Зенит» станет чемпионом России. На что вы готовы пойти в случае успеха красно-белых?

– Я не собираюсь есть галстуки, шляпы и другие предметы. Они пусть играют на поле, а я буду играть рок-н-ролл. Волосы тоже не буду красить. Это свойственно юношам для привлечения внимания.

Я хочу жить в гармонии с собой. Не надо ничего делать ради этого. Просто буду рад вместе с другими болельщиками, что наш любимый клуб достиг такого, но не будем забегать вперeд. Главное – не мешать команде и восхищаться, если они побеждают.

  • Ранее народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский пообещал съесть шляпу в случае победы петербуржцев в РПЛ.
  • После 22 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 44 очками. «Зенит» отстает от «быков» на 3 балла, «Спартак» – на 5.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (4)
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subbotaspartak
1743676418
Может у МС авитаминоз...
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АЛЕКС 58
1743676659
Не быть теперь Спартаку чемпионом!
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sochi-2013
1743676953
Стильный оранжевый галстук. (Из апельсинов)
Ответить
Цугундeр
1743677750
Где ты там рок-н-ролл увидел, мажор трухлявый?)
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