Сюткин не готов съесть шляпу в случае чемпионства «Спартака»

Российский музыкант, болельщик «Спартака» Валерий Сюткин рассказал, на что готов пойти в случае победы красно-белых в чемпионате России.

– Я не специалист, чтобы комментировать саму игру «Спартака». Я только искренне болею и радуюсь, что команда ведeт борьбу за первое место.

– Михаил Боярский пообещал съесть шляпу, если «Зенит» станет чемпионом России. На что вы готовы пойти в случае успеха красно-белых?

– Я не собираюсь есть галстуки, шляпы и другие предметы. Они пусть играют на поле, а я буду играть рок-н-ролл. Волосы тоже не буду красить. Это свойственно юношам для привлечения внимания.

Я хочу жить в гармонии с собой. Не надо ничего делать ради этого. Просто буду рад вместе с другими болельщиками, что наш любимый клуб достиг такого, но не будем забегать вперeд. Главное – не мешать команде и восхищаться, если они побеждают.