«Крылья Советов» рассмотрят выкуп Зиньковского у «Спартака»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян высказался о будущем вингера Антона Зиньковского, арендованного в феврале самарцами у «Спартака» до конца сезона.
– Зимой у «Крыльев Советов» не было приобретений, футболисты пришли только в аренду. Почему? Начали объяснять это тем, что команда уже не ставит задачу сохранить прописку в РПЛ.
– Зимой к нам присоединились два футболиста – Зиньковский и Гагнидзе. Надеюсь, что у них будет достаточно времени проявить себя. Да, они находятся у нас в аренде, но говорить о том, что команда не усилилась, наверное, не совсем корректно.
Зиньковский для нас, для Самары футболист не посторонний, болельщики его любят. Мы все ждем, когда он сможет максимально расправить крылья и начать приносить пользу команде.
– Если это будет происходить, вы бы хотели выкупить Зиньковского?
– Конечно, мы будем эту возможность рассматривать. Есть несколько аспектов для принятия таких решений. Переговоры с футболистами и тренерами – это всегда двустороннее движение.
Поэтому мы точно будем заинтересованы в сохранении тех ребят, которые будут заинтересованы играть в амбициозном клубе РПЛ, выкладываться на поле и достигать тех целей, которые мы ставим.
- 28-летний Зиньковский сыграл во всех 4 матчах «Крыльев Советов» в этом году.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
- Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.