«Крылья Советов» рассмотрят выкуп Зиньковского у «Спартака»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян высказался о будущем вингера Антона Зиньковского, арендованного в феврале самарцами у «Спартака» до конца сезона.

– Зимой у «Крыльев Советов» не было приобретений, футболисты пришли только в аренду. Почему? Начали объяснять это тем, что команда уже не ставит задачу сохранить прописку в РПЛ.

– Зимой к нам присоединились два футболиста – Зиньковский и Гагнидзе. Надеюсь, что у них будет достаточно времени проявить себя. Да, они находятся у нас в аренде, но говорить о том, что команда не усилилась, наверное, не совсем корректно.

Зиньковский для нас, для Самары футболист не посторонний, болельщики его любят. Мы все ждем, когда он сможет максимально расправить крылья и начать приносить пользу команде.

– Если это будет происходить, вы бы хотели выкупить Зиньковского?

– Конечно, мы будем эту возможность рассматривать. Есть несколько аспектов для принятия таких решений. Переговоры с футболистами и тренерами – это всегда двустороннее движение.

Поэтому мы точно будем заинтересованы в сохранении тех ребят, которые будут заинтересованы играть в амбициозном клубе РПЛ, выкладываться на поле и достигать тех целей, которые мы ставим.