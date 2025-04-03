«Зенит» объявил имена известных артистов, которые выступят перед играми команды в РПЛ

«Зенит» анонсировал исполнителей, которые выступят на ближайших домашних матчах команды на «Газпром Арене» в рамках Winline Show.
13 апреля на игре с «Краснодаром» состоится концерт Клавы Коки, 20 апреля на встрече с «Химками» – Григория Лепса, 4 мая на поединке с «Пари НН» – группы «Дискотека Авария».
- В этом году «Зенит» официально отмечает свое 100-летие.
- Команда выиграла 6 последних чемпионатов России.
- Сейчас петербуржцы занимают 2-е место в РПЛ с 46 очками после 22 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 очка.
Источник: официальный сайт «Зенита»