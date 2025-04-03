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Генсек РФС оценил критику работы ВАР со стороны Миллера и Медведева

Вчера, 11:12
23

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал полемику вокруг победного гола Кристофера Мартинса на 90-й минуте матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:1).

– Как оцениваете критику Алексея Миллера [председатель правления «Газпрома»] и Александра Медведева [председатель правления «Зенита»] по поводу работы ВАР после матча со «Спартаком»?

– Это сложный эпизод. Копаться и искать, что нужно было бы сделать, чтобы эпизод для всех стал более понятным, сложно. У мирового судейского сообщества есть задача полностью автоматизировать систему офсайда. Это сложное техническое решение, которое в перспективе реально использовать на многих соревнованиях.

А можно в принципе играть без ВАР. Правила игры в футбол позволяют проводить матчи без этой системы. В любом случае вопрос сложный, исходя из имеющейся телевизионной картинки, особенно когда ты болеешь за определенный результат и свою команду.

Странно, если бы не возникало разночтений. Коллеги из судейского департамента опубликовали материал, показали, как в том эпизоде работала система ВАР. Сама технология офсайдных линий придумана не РФС – она сертифицирована ФИФА, может использоваться в других соревнованиях.

Правильно ли ее применили судьи? В этом и заключается сложность вопроса. Коллеги говорят, что при наличии дополнительных камер было бы проще разобраться в том моменте. Но в спорте это все превращается в сослагательное наклонение, потому что судейские решения принимаются сегодня и потом не отменяются.

Поэтому задача РФС, лиги и клубов – создавать условия для того, чтобы технологии максимально внедрялись. Или от всего отказаться и делать все на усмотрении судьи, но это сложнее.

  • Арбитр Сергей Иванов засчитал гол Мартинса после просмотра видеоповтора.
  • «Зенит» не согласился с этим решением и обратился в ЭСК РФС. Комиссия признала решение рефери верным.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Митрофанов Максим Медведев Александр
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Комментарии (24)
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Красногвардейчик
1743668548
Если не умеете пользоваться ВАРом, то отмените его
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ilich55
1743669415
Делать все на усмотрение судьи и не лохматить бабушку. Главный судья в поле. Его решение табу!!!
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Цугундeр
1743669783
)) жентельмены удачи.) " Ты! Это… А ты товой!.. — Чего т-того?! Ты… это… не безобразничай."(с)
Ответить
subbotaspartak
1743669804
...со стороны Миллера и Медведева... Неожиданно...
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R_a_i_n
1743672628
Господи, камера из-за ворот наглядно показало все.
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NewLife
1743678154
Для синита должны быть свои суверенные правила.
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