Генсек РФС оценил критику работы ВАР со стороны Миллера и Медведева

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал полемику вокруг победного гола Кристофера Мартинса на 90-й минуте матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:1).

– Как оцениваете критику Алексея Миллера [председатель правления «Газпрома»] и Александра Медведева [председатель правления «Зенита»] по поводу работы ВАР после матча со «Спартаком»?

– Это сложный эпизод. Копаться и искать, что нужно было бы сделать, чтобы эпизод для всех стал более понятным, сложно. У мирового судейского сообщества есть задача полностью автоматизировать систему офсайда. Это сложное техническое решение, которое в перспективе реально использовать на многих соревнованиях.

А можно в принципе играть без ВАР. Правила игры в футбол позволяют проводить матчи без этой системы. В любом случае вопрос сложный, исходя из имеющейся телевизионной картинки, особенно когда ты болеешь за определенный результат и свою команду.

Странно, если бы не возникало разночтений. Коллеги из судейского департамента опубликовали материал, показали, как в том эпизоде работала система ВАР. Сама технология офсайдных линий придумана не РФС – она сертифицирована ФИФА, может использоваться в других соревнованиях.

Правильно ли ее применили судьи? В этом и заключается сложность вопроса. Коллеги говорят, что при наличии дополнительных камер было бы проще разобраться в том моменте. Но в спорте это все превращается в сослагательное наклонение, потому что судейские решения принимаются сегодня и потом не отменяются.

Поэтому задача РФС, лиги и клубов – создавать условия для того, чтобы технологии максимально внедрялись. Или от всего отказаться и делать все на усмотрении судьи, но это сложнее.