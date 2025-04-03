Бакаеву разрешили сыграть против «Зенита»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев сказал, что полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев сможет выйти на поле в матче с сине-бело-голубыми. Хавбек выступает за подмосковный клуб на правах аренды у петербуржцев.
«Сможет ли Бакаев сыграть против «Зенита» 20 апреля? Запретов нет и не было», – сказал Медведев.
- Матч «Зенит» – «Химки» пройдет 20 апреля в раках 25-го тура РПЛ.
- 28-летний Бакаев не сыграл в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Он сказал, что ему запретили принимать участие в этой вчтрече.
- Слова хавбека опровергли Медведев и Николай Оленев, который тогда занимал пост генерального директора подмосковного клуба.
- В этом сезоне Бакаев провел за «Химки» 22 матча, забил 6 голов.
Источник: Odds.ru