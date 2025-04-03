Бакаеву разрешили сыграть против «Зенита»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев сказал, что полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев сможет выйти на поле в матче с сине-бело-голубыми. Хавбек выступает за подмосковный клуб на правах аренды у петербуржцев.

«Сможет ли Бакаев сыграть против «Зенита» 20 апреля? Запретов нет и не было», – сказал Медведев.