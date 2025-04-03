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Бакаеву разрешили сыграть против «Зенита»

Вчера, 10:48
3

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев сказал, что полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев сможет выйти на поле в матче с сине-бело-голубыми. Хавбек выступает за подмосковный клуб на правах аренды у петербуржцев.

«Сможет ли Бакаев сыграть против «Зенита» 20 апреля? Запретов нет и не было», – сказал Медведев.

  • Матч «Зенит»«Химки» пройдет 20 апреля в раках 25-го тура РПЛ.
  • 28-летний Бакаев не сыграл в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Он сказал, что ему запретили принимать участие в этой вчтрече.
  • Слова хавбека опровергли Медведев и Николай Оленев, который тогда занимал пост генерального директора подмосковного клуба.
  • В этом сезоне Бакаев провел за «Химки» 22 матча, забил 6 голов.

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Источник: Odds.ru
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Бакаев Зелимхан Медведев Александр
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Комментарии (3)
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Arvlad
1743675399
Как можно что-то "разрешать", если никто не запрещал?...
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subbotaspartak
1743676618
Не запретили играть в футбол... футболисту... странные люди...
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zigbert
1743679380
Не знаешь кому и верить.
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