Акинфеев сделал забавное признание: «Смотрите, до чего дошел Игорь Владимирович»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем занимается в загородном доме.

«Дорогие друзья! Никогда не думал, что буду этим заниматься. Но вот смотрите, до чего дошел Игорь Владимирович, что же я делаю. Лично посадил цветы и дождался, когда они выросли. Всем классного дня», – рассказал Акинфеев на видео в социальной сети.