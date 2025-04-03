Акинфеев сделал забавное признание: «Смотрите, до чего дошел Игорь Владимирович»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем занимается в загородном доме.
«Дорогие друзья! Никогда не думал, что буду этим заниматься. Но вот смотрите, до чего дошел Игорь Владимирович, что же я делаю. Лично посадил цветы и дождался, когда они выросли. Всем классного дня», – рассказал Акинфеев на видео в социальной сети.
- 38-летний голкипер провел в этом сезоне 21 матч за ЦСКА, пропустил 15 голов, сыграл 10 встреч на ноль.
- Контракт Акинфеева с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: телеграм-канал «Арсен Версен»