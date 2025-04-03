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  • Известный болельщик «Зенита» Мигицко: «Боярский свою шляпу не съест никогда»

Известный болельщик «Зенита» Мигицко: «Боярский свою шляпу не съест никогда»

Вчера, 08:50
8

Народный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Мигицко сказал, какой поступок готов совершить в случае победы петербуржцев в РПЛ.

– Сейчас «Зенит» располагается на втором месте в таблице РПЛ. Как считаете, чего пока не хватает сине-бело-голубым, чтобы стать лидером?

– В последнем матче с «Рубином», во втором тайме я увидел «Зенит», который я люблю. Агрессивный, тонкий, комбинационный. Я считаю, что такая игра должна быть в каждом матче.

– Ваш коллега Михаил Боярский заявил, что готов съесть свою шляпу в случае чемпионства «Зенита». Вы готовы сделать что-то подобное?

– Он свою шляпу не съест никогда. Но это неважно. Если «Зенит» станет чемпионом, то я в одном из своих из спектаклей выйду на сцену в шарфе «Зенита».

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 46 очками после 22 туров. Петербуржцы отстают на 3 очка от лидирующего «Краснодара».
  • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (8)
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fakeid
1743661220
одессит — за зенит. а чё, звучит. не то что трубач — спартач. гы-гы.
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Интерес
1743664143
Как быстро со всех слетает позолота "патриотов города"! Позавчера мечтали о 11 воспитанниках в победном составе,вчера о удачном переманивании лучших футболистов из других клубов РПЛ,а сегодня выходит один "паспортник",второй-с подаренным и третий-"бывший соотечественник",-и ничего! Восторг и жажда празднования фальшака. ФК"Копакабана Балтия"...
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FWSPM
1743664867
краснобелый припаси на всякий случай
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Цугундeр
1743671140
) "Дорогие мои старики Дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики.. Мы еще, мы еще повоюем." Старая школа ..,уважение.
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