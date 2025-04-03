Известный болельщик «Зенита» Мигицко: «Боярский свою шляпу не съест никогда»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Мигицко сказал, какой поступок готов совершить в случае победы петербуржцев в РПЛ.

– Сейчас «Зенит» располагается на втором месте в таблице РПЛ. Как считаете, чего пока не хватает сине-бело-голубым, чтобы стать лидером?

– В последнем матче с «Рубином», во втором тайме я увидел «Зенит», который я люблю. Агрессивный, тонкий, комбинационный. Я считаю, что такая игра должна быть в каждом матче.

– Ваш коллега Михаил Боярский заявил, что готов съесть свою шляпу в случае чемпионства «Зенита». Вы готовы сделать что-то подобное?

– Он свою шляпу не съест никогда. Но это неважно. Если «Зенит» станет чемпионом, то я в одном из своих из спектаклей выйду на сцену в шарфе «Зенита».