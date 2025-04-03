Реакция Смородской на кризис в «Локомотиве»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ухудшение результатов московской команды.

На выходных «Локо» был разгромлен «Крыльями Советов» – 1:5.

Команда опустилась на 6-е место в РПЛ.

После зимней паузы в чемпионате они выиграли только 1 из 4 матчей.

«Трудно сказать, что происходит с «Локомотивом». Команде не хватает глубины состава, и сказывается неопытность тренера.

Стоит ли искать замену Галактионову? В России нет тренеров, которые могут заменить Галактионова.

Мы не знаем всей ситуации. Может, в команде конфликт. «Локомотив» сбавил в последних матчах», – сказала Смородская.