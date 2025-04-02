Лунев ответил, чего не хватает «Динамо» для чемпионства

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался об амбициях своей команды.

– Ты в июне пришел в «Динамо». С какими целями?

– С самыми высокими. Естественно, для команды. У нас есть задача, думаю, что у всех без исключения в нашей команде – от обслуживающего персонала, медицины, администрации и всех всех, включая игроков и тренеров, – задача только одна. И если ее нет в голове, то тяжело будет.

Еще сколько игр (до конца сезона)? И все игры с прямыми конкурентами: с ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом», «Краснодаром». И у них между собой. То есть все в наших руках. Хотелось бы в это верить, будем к этому стремиться.

– Вам не хватает какого-то психологического маленького момента. За это время в команде ты понял, почему такое происходит?

– Есть моменты, над которыми нужно работать, которые нужно докручивать, если мы хотим добиться золотых медалей. А их надо только добиваться, выгрызать.

Мало того, что ты показываешь на поле, это еще и психология, менталитет, ментальность. Я думаю, чего нам как раз таки не хватает, так вот этого менталитета убийцы на поле, то есть дожимать там, где надо.

У нас было достаточно матчей, вроде выигрышных, когда мы опускаем весла, так скажем, и игра переворачивается в другую сторону.