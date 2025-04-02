Агент определил сроки трансфера Батракова в европейский клуб

Руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову еще рано уезжать в Европу.

– В России появляются таланты вроде Батракова. Но никто не совершает такого скачка, как Сатпаев, перешедший в «Челси». Дело только в политике?

– Будут совершать. Может, подобного таланта, как Сатпаев, в России сейчас нет.

Но ты верно вспомнил Батракова. Из тех, кто постоянно играет на взрослом уровне, никого сопоставимого с Алексеем нет. На младшем – Окишор.

– Батраков перейдет в большой клуб из Европы?

– Сейчас рано, а вот через полтора года – да. Дела Алексея ведут наши партнеры, с которыми у нас тесные экономические, акционерные взаимоотношения.