Агент назвал реальную стоимость Сперцяна

Руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко назвал стоимость полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Он считает, что армянский футболист покинет РПЛ этим летом.
– Один из главных кандидатов на отъезд из РПЛ в Европу – Сперцян. Он пересидел в «Краснодаре»?
– Нет. Думаю, этим летом Эдуард уйдет – по крайней мере, это один из вероятных сценариев. Но еще раз подчеркну: все зависит от «Краснодара», предложения и желания самого Сперцяна.
– Про вариант с «Лансом» говорил сам Сперцян.
– Да не было варианта. Невозможное предложение в принципе, его не надо было делать. Люди, сделавшие его, не думали над этим и на самом деле не хотели, чтобы переход случился. 4 млн евро – ужасные, несправедливые деньги.
– Реальные – это 10?
– Ну, 15. Решать «Краснодару», так или иначе.
- Сперцян забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах за «Краснодар» в этом сезоне.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 20 миллионов евро.