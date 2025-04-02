Агент назвал реальную стоимость Сперцяна

Руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко назвал стоимость полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Он считает, что армянский футболист покинет РПЛ этим летом.

– Один из главных кандидатов на отъезд из РПЛ в Европу – Сперцян. Он пересидел в «Краснодаре»?

– Нет. Думаю, этим летом Эдуард уйдет – по крайней мере, это один из вероятных сценариев. Но еще раз подчеркну: все зависит от «Краснодара», предложения и желания самого Сперцяна.

– Про вариант с «Лансом» говорил сам Сперцян.

– Да не было варианта. Невозможное предложение в принципе, его не надо было делать. Люди, сделавшие его, не думали над этим и на самом деле не хотели, чтобы переход случился. 4 млн евро – ужасные, несправедливые деньги.

– Реальные – это 10?

– Ну, 15. Решать «Краснодару», так или иначе.