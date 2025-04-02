Жена Заболотного пожаловалась на атмосферу в «Химках», где не платят зарплату

Лилия Заболотная, жена форварда «Химок» Антона Заболотного, выложила видео с жалобой на атмосферу в клубе.

«Была на командном мероприятии, на котором поняла, что времена поменялись. Потому что раньше это всегда было весело, дружелюбно и тепло! Всегда стоял гул на весь ресторан и расходиться не хотели, а сейчас тишина, ноль коммуникаций, каждый в себе!

Вспомнила с улыбкой все команды, где мы были, и всех ребят, их жен и детей. Эх, хорошие были времена, скучаю по ним!» – написала Лилия в соцсети.