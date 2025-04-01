Стало известно, сколько ЦСКА потратил на зарплаты в 2024 году

Раскрыт финансовый отчет ЦСКА за 2024 год.

«3,5 миллиарда рублей потратил ЦСКА на зарплаты футболистов и тренеров в 2024 году. Это на 480 миллионов больше, чем годом ранее.

При этом армейцы отчитались о рекордной выручке: клуб получил 7,2 миллиарда рублей (годом ранее выручка составила 6 миллиардов рублей). Благодаря этому по итогам года убыток составил «всего» 813 миллионов рублей (в 2023 году клуб ушeл в минус на миллиард).

Немного увеличились и долги по кредитам: если после 2023 года армейцы должны были около 3 миллиардов рублей, то к концу 2024 года долг составил 3 миллиарда 660 миллионов рублей», – написал источник.