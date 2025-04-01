Стало известно, сколько ЦСКА потратил на зарплаты в 2024 году

Раскрыт финансовый отчет ЦСКА за 2024 год.
«3,5 миллиарда рублей потратил ЦСКА на зарплаты футболистов и тренеров в 2024 году. Это на 480 миллионов больше, чем годом ранее.
При этом армейцы отчитались о рекордной выручке: клуб получил 7,2 миллиарда рублей (годом ранее выручка составила 6 миллиардов рублей). Благодаря этому по итогам года убыток составил «всего» 813 миллионов рублей (в 2023 году клуб ушeл в минус на миллиард).
Немного увеличились и долги по кредитам: если после 2023 года армейцы должны были около 3 миллиардов рублей, то к концу 2024 года долг составил 3 миллиарда 660 миллионов рублей», – написал источник.
- ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
- Если в ближайшем туре команда обыграет «Динамо», то поднимется на 4-ю строчку.
- ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года.
Источник: телеграм-канал Sport Baza