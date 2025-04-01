«Динамо» попросило «Матч ТВ» воссоздать голоса Синявского и Перетурина с помощью ИИ

«Динамо» отправило в адрес «Матч ТВ» пожелание, чтобы игры команды прокомментировали воссозданные искусственным интеллектом голоса Вадима Синявского и Владимира Перетурина.
«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», – сказали в пресс-службе московскогго клуба..
«Динамо» старается следовать актуальным тенденциям и активно использует в своем контенте искусственный интеллект, а последние события показали новый тренд на высокий запрос болельщиков на голоса знаменитых мэтров в телеэфире. Есть мнение, что это позитивно влияет на аудиторию, а также вдохновляет команды на победы.
Опыт показывает, что для всех сторон это беспроигрышная ситуация», – сказал источник из компании-разработчика проектов ИИ.
- Перетурин умер в 2017 году в возрасте 78 лет.
- Синявский умер в 1972 году в возрасте 65 лет.
- Синявский и Перетурин поддерживали «Динамо».
- В октябре прошлого года московский клуб воссоздал голос легендарного вратаря команды Льва Яшина с помощью нейросети.
Источник: «Спорт-Экспресс»