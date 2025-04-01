Мостовой высказался о шансах «Спартака» на титул

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы красно-белых на первое место в чемпионате России-2024/25.
«Ну вы помните, что я говорил в начале сезона, в середине. Поэтому всe, что говорил, на 95% сбывается. Не знаю, будет или не будет, нужно календарь посмотреть, там же «Зенит» ещe с «Краснодаром» будет играть, а «Спартак» с «Динамо» и ЦСКА. Вот кто-то где-то потеряет и обгонят друг друга. В принципе, до последнего тура будет интрига», – сказал Мостовой.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 44 очками после 22 туров. У лидирующего «Краснодара» 49 баллов, у «Зенита» – 46.
- «Зенит» примет «Краснодар» в 24-м туре 13 апреля.
Источник: Vprognoze.ru