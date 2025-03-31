Боярский пообещал съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита»

Народный артист Михаил Боярский высказался о возможном чемпионстве «Зенита».

– В 2007 году «Зенит» впервые стал чемпионом России. В сентябре того года вы сказали, что в случае победы целый год не расстанетесь с фирменным зенитовским шарфом, и свое слово сдержали. Насколько вы не боитесь давать разного рода обещания?

– Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если «Зенит» в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел.