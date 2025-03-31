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  • Боярский пообещал съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита»

Боярский пообещал съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита»

31 марта 2025, 10:43
24

Народный артист Михаил Боярский высказался о возможном чемпионстве «Зенита».

– В 2007 году «Зенит» впервые стал чемпионом России. В сентябре того года вы сказали, что в случае победы целый год не расстанетесь с фирменным зенитовским шарфом, и свое слово сдержали. Насколько вы не боитесь давать разного рода обещания?

– Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если «Зенит» в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел.

  • «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.
  • Лидирует «Краснодар».
  • Именно «Краснодар» – фаворит сезона РПЛ по версии букмекеров.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (24)
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порт
1743408183
А Валера сбрил усы?
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neim
1743408934
Голодным останется ))).
Ответить
Странник 09
1743410261
Знает что обещать зенит пролетит с чемпионством
Ответить
Kollljan
1743410535
Можешь начинать жрать прямо сейчас!
Ответить
ziborock
1743410820
Дзюбину?!
Ответить
Цугундeр
1743412550
Шпагу проглотить, это я понимаю.. Но шляпу.?)
Ответить
Каратель помойников
1743413554
Неужели зинка пойдет на то,чтобы гробить здоровье народного артиста?
Ответить
nik55
1743414613
если не станет тогда сапоги
Ответить
Myasko
1743414738
Все эти слова ШЛЯПА
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ScarlettOgusania
1743415546
Михаил Сергеевич понимает, что до съедения шляпы не дойдёт, поскольку точно знает, что Семак не допустит, и местные айболиды, специализируются больше на расчленёнке, чем на аппендицитах, а обещать - не жениться...))
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