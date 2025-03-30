Семенов определил фаворита чемпионской гонки РПЛ: «Сейчас им дали по ушам»

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов определил фаворита чемпионской гонки РПЛ.

– Кто ваш фаворит в чемпионской гонке? «Краснодар»?

– Честно говоря, фаворит – «Зенит». Кажется, что их опыт завоевания чемпионств поможет. Тем более сейчас команде дали по ушам. Должны как-то разобраться в себе. Думаю, что сейчас игроки «Зенита» злые и концовку сезона они должны провести на мажорной ноте. Еще ты знаешь прошлые сезоны «Краснодара» и понимаешь, что может произойти (улыбается).

– «Краснодар» может посыпаться.

– Я смотрел матч с «Ростовом» и вообще не понял их чемпионской игры. Я ставлю на «Зенит».

– В чемпионской гонке еще есть «Спартак», который очень мощно выглядит.

– Мне сейчас очень нравится эта команда. Злые, мотивированные. Может, хотелось бы такого чемпиона, у которого все складывается и который прет как паровоз. Но думаю, что опыт «Зенита» все-таки возьмет свое.