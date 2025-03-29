Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава «Локомотива» прокомментировал 1:5 от «Крыльев Советов»

Глава «Локомотива» прокомментировал 1:5 от «Крыльев Советов»

29 марта 2025, 13:49
2

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал итог матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев» (1:5).

«От имени клуба и команды хотел бы извиниться перед болельщиками за результат вчерашнего матча. Пока мы никак не можем преодолеть историю под названием пауза на сборные. Возобновление после паузы дается команде тяжело. Хотя через несколько игр команда сыгрывается. Вчера был тот день, когда у команды не получилось практически ничего. Но в этой ситуации нужно делать выводы, работать дальше.

Спорт – это постоянно меняющаяся сфера нашей жизни. Главное, не раскисать и идти дальше. Команда уже вернулась на базу, сегодня проведет восстановительную тренировку. С Михаилом Михайловичем [Галактионовым] с утра мы на связи. Хотел бы попросить наших болельщиков поддержать команду. Иногда бывают такие матчи, такие моменты – важно, чтобы все были вместе в таких ситуациях. Впереди важные матчи», – сказал Нагорных.

  • Дубль у «Крыльев» оформил Иван Сергеев, которого «Локомотив» рассматривал зимой.
  • «Локомотив» идет на 4-м месте.
  • «Крылья» занимают 10-ю строчку.

Еще по теме:
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом» 1
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ 4
«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1743250886
ну, не смогла...
Ответить
Адвокат666
1743365863
Руководству Локо нужно решать вопрос с тренером и вратарем. Где вообще Гилерме - опытный и надежный? А с такой игрой и тренером даже в восьмерку не попасть. Я болельщик Локо с 55 летним стажем, даже верил в команду когда она вылетала из высшей лиги в конце 70-х. Думаю и сейчас все будет хорошо при условии кадровой реформы о которой я написал.
Ответить
Главные новости
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
5
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
5
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Все новости
Все новости
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
4
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
26
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
7
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
24
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
2
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
13
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+