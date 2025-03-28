Рабинер прокомментировал скандал вокруг Глушенкова: «Амарал был прав, не вернув Максима в «Спартак»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением насчет скандала вокруг зенитовца Максима Глушенкова.
- На этой неделе появилась информация, что Глушенков нахамил главному тренеру Сергею Семаку.
- Кроме того, игрок заявил, что не получает удовольствия от игры за «Зенит».
- Летом от трансфера Максима отказался «Спартака».
«Были или не были сказаны Максимом Глушенковым Сергею Семаку слова: «Учитесь (другая, еще более жесткая версия – учись) тренировать» или нет – инсайдеры могут спорить до хрипоты, но Костя Алексеев совершенно точно делает акцент не на этом, а на неопровержимом – интервью Глушенкова «Матчу» с многочисленными наездами на главного тренера. И это лишний раз подчеркивает, какой период сейчас переживает «Зенит».
А я бы тут напомнил, как издевались над Томашем Амаралом в начале осени за тезис: «Мы подписываем игроков не только на поле, но и в раздевалку». Сказано это было именно по вопросу Глушенкова, который в тот момент был самым модным футболистом страны, забив семь мячей в первых четырех матчах за «Зенит». А потом травма – и что-то не только в теле, но и внутри него сломалось.
О том, что Глушенков – токсичный, было известно давно. Талантливый, но токсичный. Это частое сочетание – один Дзюба чего стоит. Но у Артема в том же «Зените» несколько лет на первом месте были все же футбольные плюсы. А у Максима – тоже несколько, но... матчей. А после травмы он – бледная тень себя летнего и прошлогоднего, локомотивского. Михаилу Галактионову как-то удавалось обуздать его норов. А Глушенков все равно решил искать от добра добра.
Его слова о том, что он в матче со «Спартаком» выполнил установку и три раза коснулся мяча, абсолютно недопустимы. Особенно в клубе, где главный тренер вообще-то выиграл шесть чемпионатов подряд.
Недавно я спросил хоккейного мэтра Зинэтулу Билялетдинова, не напрасно ли в «Нью-Йорк Айлендерс» переделывают его внука Александра Романова в защитника-«домоседа». Мой собеседник ответил: «Он должен уметь делать все, что ему скажут. Сегодня один тренер требует одного – делай это, завтра придет другой и потребует иного – выполняй то».
Глушенков, который при всем своем таланте не выиграл еще ничего, считает себя вправе через интервью объяснять тренеру – шестикратному чемпиону страны, как надо тренировать. Поэтому «Зенит» проигрывает «Спартаку», а не из-за спорного офсайда на Мартинсе. Мы же видели игру.
И мы помним пикировку Глушенкова с Карпиным – вроде как успешно улаженную, но осадочек-то остался. Хотя шумихи там было больше, чем сути, да еще и мелкие политики всякие не к месту полезли, – но изначально-то все шло от той же глушенковской токсичности.
А бывший спортивный директор «Спартака», оказывается, был прав. Глушенков – это блеск в короткую. Коллектив, раздевалка – игра вдолгую», – написал Рабинер.