Рабинер прокомментировал скандал вокруг Глушенкова: «Амарал был прав, не вернув Максима в «Спартак»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением насчет скандала вокруг зенитовца Максима Глушенкова.

На этой неделе появилась информация, что Глушенков нахамил главному тренеру Сергею Семаку.

Кроме того, игрок заявил, что не получает удовольствия от игры за «Зенит».

Летом от трансфера Максима отказался «Спартака».

«Были или не были сказаны Максимом Глушенковым Сергею Семаку слова: «Учитесь (другая, еще более жесткая версия – учись) тренировать» или нет – инсайдеры могут спорить до хрипоты, но Костя Алексеев совершенно точно делает акцент не на этом, а на неопровержимом – интервью Глушенкова «Матчу» с многочисленными наездами на главного тренера. И это лишний раз подчеркивает, какой период сейчас переживает «Зенит».

А я бы тут напомнил, как издевались над Томашем Амаралом в начале осени за тезис: «Мы подписываем игроков не только на поле, но и в раздевалку». Сказано это было именно по вопросу Глушенкова, который в тот момент был самым модным футболистом страны, забив семь мячей в первых четырех матчах за «Зенит». А потом травма – и что-то не только в теле, но и внутри него сломалось.

О том, что Глушенков – токсичный, было известно давно. Талантливый, но токсичный. Это частое сочетание – один Дзюба чего стоит. Но у Артема в том же «Зените» несколько лет на первом месте были все же футбольные плюсы. А у Максима – тоже несколько, но... матчей. А после травмы он – бледная тень себя летнего и прошлогоднего, локомотивского. Михаилу Галактионову как-то удавалось обуздать его норов. А Глушенков все равно решил искать от добра добра.

Его слова о том, что он в матче со «Спартаком» выполнил установку и три раза коснулся мяча, абсолютно недопустимы. Особенно в клубе, где главный тренер вообще-то выиграл шесть чемпионатов подряд.

Недавно я спросил хоккейного мэтра Зинэтулу Билялетдинова, не напрасно ли в «Нью-Йорк Айлендерс» переделывают его внука Александра Романова в защитника-«домоседа». Мой собеседник ответил: «Он должен уметь делать все, что ему скажут. Сегодня один тренер требует одного – делай это, завтра придет другой и потребует иного – выполняй то».

Глушенков, который при всем своем таланте не выиграл еще ничего, считает себя вправе через интервью объяснять тренеру – шестикратному чемпиону страны, как надо тренировать. Поэтому «Зенит» проигрывает «Спартаку», а не из-за спорного офсайда на Мартинсе. Мы же видели игру.

И мы помним пикировку Глушенкова с Карпиным – вроде как успешно улаженную, но осадочек-то остался. Хотя шумихи там было больше, чем сути, да еще и мелкие политики всякие не к месту полезли, – но изначально-то все шло от той же глушенковской токсичности.

А бывший спортивный директор «Спартака», оказывается, был прав. Глушенков – это блеск в короткую. Коллектив, раздевалка – игра вдолгую», – написал Рабинер.