Раскрыт убыток «Спартака» по итогам 2024 года

«Спартак» закончил прошлый год с убытком.

«Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2024 года увеличился на четверть и составил 1,46 миллиарда рублей.

При этом доход московского клуба увеличился на 11,8% и составил 10,3 миллиарда рублей. Также «Спартак» в 2024 году получил кредиты и займы на сумму в 3,67 миллиарда рублей.

Расходы на зарплату за отчетный период возросли на треть и составили 7,9 миллиарда рублей», – написал источник.