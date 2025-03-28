Раскрыт убыток «Спартака» по итогам 2024 года

«Спартак» закончил прошлый год с убытком.
«Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2024 года увеличился на четверть и составил 1,46 миллиарда рублей.
При этом доход московского клуба увеличился на 11,8% и составил 10,3 миллиарда рублей. Также «Спартак» в 2024 году получил кредиты и займы на сумму в 3,67 миллиарда рублей.
Расходы на зарплату за отчетный период возросли на треть и составили 7,9 миллиарда рублей», – написал источник.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Отставание от 1-го места – 3 очка.
- 30 марта «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом».
Источник: «РБ Спорт»