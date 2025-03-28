Обращение «Локо» к болельщикам после 1:5 от «Крыльев Советов»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала пост после матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

«Трудно подобрать слова после такой игры. Это был совсем не наш матч. Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, особенно тем, кто приехал в Самару, чтобы поддержать нас. Вы не заслужили такого результата.

Спасибо, что остаeтесь вместе с командой даже в самые тяжeлые моменты», – написали москвичи.