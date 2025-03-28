Обращение «Локо» к болельщикам после 1:5 от «Крыльев Советов»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала пост после матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).
«Трудно подобрать слова после такой игры. Это был совсем не наш матч. Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, особенно тем, кто приехал в Самару, чтобы поддержать нас. Вы не заслужили такого результата.
Спасибо, что остаeтесь вместе с командой даже в самые тяжeлые моменты», – написали москвичи.
- Дубль у «Крыльев» оформил Иван Сергеев.
- Он признан лучшим в матче.
- Следующий соперник «Локо» – «Зенит».
Источник: телеграм-канал «Локомотива»