Глава РПЛ назвал гол Мартинса «Зениту» спорным

Глава РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, заметил ли он, что ЭСК стал чаще признавать ошибки.

«Заметил. Это положительный момент. Что до матча «Спартак» – «Зенит», до сих пор считаю, что гол Мартинса очень спорный. У меня нет ответа на это», – сказал Алаев.