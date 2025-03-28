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Глава РПЛ назвал гол Мартинса «Зениту» спорным

Сегодня, 19:00
2

Глава РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, заметил ли он, что ЭСК стал чаще признавать ошибки.

«Заметил. Это положительный момент. Что до матча «Спартак» – «Зенит», до сих пор считаю, что гол Мартинса очень спорный. У меня нет ответа на это», – сказал Алаев.

  • «Спартак» дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 21-го тура Мир РПЛ. Полузащитник Кристофер Мартинс забил победный гол москвичей на 90-й минуте.
  • Главный арбитр матча Сергей Иванов засчитал взятие ворот после проверки ВАР на предмет возможного офсайда. ЭСК РФС поддержала решение Иванова засчитать второй гол Мартинса.
  • «Зенит» выложил видео с разбором гола, утверждая, что был офсайд, однако линии были начерчены не в момент касания Даниила Денисова, отдавшего голевой пас.
  • Позже клуб из Санкт-Петербурга опубликовал раскадровку видео второго гола «Спартака» и завил: «Специально для Фом-неверующих. В материале «Черный день ВАР» использована линия, проведенная в момент паса на Мартинса».
  • РФС в ответ выпустил видео, где с трех ракурсов показал отсутствие офсайда у Мартинса.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мартинс Кристофер Алаев Александр
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