Глава РПЛ назвал гол Мартинса «Зениту» спорным

Глава РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, заметил ли он, что ЭСК стал чаще признавать ошибки.
«Заметил. Это положительный момент. Что до матча «Спартак» – «Зенит», до сих пор считаю, что гол Мартинса очень спорный. У меня нет ответа на это», – сказал Алаев.
- «Спартак» дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 21-го тура Мир РПЛ. Полузащитник Кристофер Мартинс забил победный гол москвичей на 90-й минуте.
- Главный арбитр матча Сергей Иванов засчитал взятие ворот после проверки ВАР на предмет возможного офсайда. ЭСК РФС поддержала решение Иванова засчитать второй гол Мартинса.
- «Зенит» выложил видео с разбором гола, утверждая, что был офсайд, однако линии были начерчены не в момент касания Даниила Денисова, отдавшего голевой пас.
- Позже клуб из Санкт-Петербурга опубликовал раскадровку видео второго гола «Спартака» и завил: «Специально для Фом-неверующих. В материале «Черный день ВАР» использована линия, проведенная в момент паса на Мартинса».
- РФС в ответ выпустил видео, где с трех ракурсов показал отсутствие офсайда у Мартинса.
Источник: РИА «Новости»