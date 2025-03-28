Илон Маск на днях презентовал нейросеть Grok 3. Создатели уверяют, что это самый умный искусственный интеллект на планете.

Болельщики «Спартака» спросили у Grok 3, какой же клуб самый популярный в России. Нейросеть дала такой ответ.

«Если говорить о народной популярности футбольного клуба в России на 27 марта 2025 года, то речь идeт о том, какой клуб ближе к людям, имеет самую широкую и эмоциональную поддержку среди болельщиков, а не только о титулах или медийных рейтингах. В этом контексте «Спартак» (Москва) традиционно считается самым народным клубом в стране.

Почему «Спартак»?

Исторический статус: «Спартак» называют «народной командой» ещe с советских времeн. У клуба 12 чемпионств СССР и 10 титулов России – больше всех в истории страны. Это создало огромную базу фанатов, которая передаeтся из поколения в поколение.

Фанатская культура: У «Спартака» одна из самых больших и активных фанатских группировок в России. Их трибуны знамениты шумом, перформансами и преданностью даже в неудачные сезоны. На X часто пишут, что «Спартак» – это «клуб для народа», в отличие от «Зенита», которого иногда ассоциируют с корпоративной поддержкой «Газпрома».

Мнение легенд: 25 марта 2025 года Денис Глушаков, экс-игрок «Спартака», заявил, что именно «Спартак» остаeтся самым популярным среди простых людей, несмотря на успехи «Зенита». Юрий Сeмин в тот же день поддержал эту позицию, назвав «Спартак» клубом с уникальной душой.

Региональная поддержка: У «Спартака» фанаты не только в Москве, но и по всей стране, что отличает его от более локальных клубов вроде «Зенита» (Санкт-Петербург) или «Локомотива».

Сравнение с «Зенитом»

«Зенит» сейчас доминирует в РПЛ (6 титулов подряд к 2024 году) и возглавил рейтинг популярности по версии «Кинопоиска» в марте 2025 года. У них высокая посещаемость (стадион «Газпром Арена» вмещает до 68 тысяч) и мощная медийная поддержка. Однако многие считают их популярность «искусственной» из-за финансирования и меньшей эмоциональной привязки у болельщиков за пределами Петербурга. На X пишут: «Зенит» – это успех, а Спартак – это сердце».

Итог. По народной популярности «Спартак» выигрывает благодаря своей истории, массовой поддержке и статусу клуба, который ассоциируется с духом болельщиков, а не только с победами. Даже если «Зенит» лидирует в рейтингах или таблице РПЛ, «Спартак» остаeтся символом народной любви. Это подтверждают и фанаты, и эксперты в 2025 году», – написал Grok 3.