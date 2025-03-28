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  • Нейросеть Илона Маска определила самый популярный клуб России

Нейросеть Илона Маска определила самый популярный клуб России

Сегодня, 17:19
25

Илон Маск на днях презентовал нейросеть Grok 3. Создатели уверяют, что это самый умный искусственный интеллект на планете.

Болельщики «Спартака» спросили у Grok 3, какой же клуб самый популярный в России. Нейросеть дала такой ответ.

«Если говорить о народной популярности футбольного клуба в России на 27 марта 2025 года, то речь идeт о том, какой клуб ближе к людям, имеет самую широкую и эмоциональную поддержку среди болельщиков, а не только о титулах или медийных рейтингах. В этом контексте «Спартак» (Москва) традиционно считается самым народным клубом в стране.

Почему «Спартак»?

Исторический статус: «Спартак» называют «народной командой» ещe с советских времeн. У клуба 12 чемпионств СССР и 10 титулов России – больше всех в истории страны. Это создало огромную базу фанатов, которая передаeтся из поколения в поколение.

Фанатская культура: У «Спартака» одна из самых больших и активных фанатских группировок в России. Их трибуны знамениты шумом, перформансами и преданностью даже в неудачные сезоны. На X часто пишут, что «Спартак» – это «клуб для народа», в отличие от «Зенита», которого иногда ассоциируют с корпоративной поддержкой «Газпрома».

Мнение легенд: 25 марта 2025 года Денис Глушаков, экс-игрок «Спартака», заявил, что именно «Спартак» остаeтся самым популярным среди простых людей, несмотря на успехи «Зенита». Юрий Сeмин в тот же день поддержал эту позицию, назвав «Спартак» клубом с уникальной душой.

Региональная поддержка: У «Спартака» фанаты не только в Москве, но и по всей стране, что отличает его от более локальных клубов вроде «Зенита» (Санкт-Петербург) или «Локомотива».

Сравнение с «Зенитом»

«Зенит» сейчас доминирует в РПЛ (6 титулов подряд к 2024 году) и возглавил рейтинг популярности по версии «Кинопоиска» в марте 2025 года. У них высокая посещаемость (стадион «Газпром Арена» вмещает до 68 тысяч) и мощная медийная поддержка. Однако многие считают их популярность «искусственной» из-за финансирования и меньшей эмоциональной привязки у болельщиков за пределами Петербурга. На X пишут: «Зенит» – это успех, а Спартак – это сердце».

Итог. По народной популярности «Спартак» выигрывает благодаря своей истории, массовой поддержке и статусу клуба, который ассоциируется с духом болельщиков, а не только с победами. Даже если «Зенит» лидирует в рейтингах или таблице РПЛ, «Спартак» остаeтся символом народной любви. Это подтверждают и фанаты, и эксперты в 2025 году», – написал Grok 3.

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Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (25)
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JIEGEHDA
1743172987
Мнение легенд : Глушаков и Семин . Прикинь . Ахахаха ска ору
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Борис34684
1743173477
Все никак не перестанут мерятся пиписьками,ужоссс.
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DMитрий
1743173699
Спорткомитет РФ на последние проспонсировал Grok 3?
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NewLife
1743174735
Маск хотел купить самую сильную нейросеть OpenAI, но его унизили и послали нах)))
Ответить
рылы
1743175235
да как-то пофиг. ну спартаг самый популярный - ок. мы же не перестанем с него угорать) а вот что касается grok - это мудло пришло к такому ответу на основе статы за 2021 год, о чём он сам любезно и говорит, если его спросить (у кого тг-премиум - можете сами у него спросить: @grokAi). мистраль, дипсик тоже за спартаг, но поясняют, что зенит уже обогнал. нужно понимать одну вещь: чат-боты учились на интернете, на том, что им скармливали. и если хрюканы годами визжат о том, что спартаг самый популярный клуп - то бот это запоминает, и на этих визгах делает выводы, без учёта контекста, что это клуб-посмешище. но каждый визг, тем не менее, записан. больше всего слово "популярность" встречалось в комментах спартачей, отсюда и выводы.
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Тинез Розоп
1743175428
Мы символ народной любви , а Зенит символ позора…
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Спартачище
1743175687
Жалко болотных фонадов, ну слава их горстка даже в питере
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Цугундeр
1743176074
По народной популярности «Спартак» выигрывает благодаря своей истории, которая ассоциируется с беспрецедентным зловонным духом болельщиков.
Ответить
Номэд
1743176839
Да воспламенятся пуканы блеклосиних! У одного, вечно забаненого факейда (он же рыло), уже разрыв.
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Айболид
1743176897
Ну если нейронка "сказала" .....
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