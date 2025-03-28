Литвинов сделал выбор между отдыхом в деревне и на Мальдивах

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что предпочитает отдыхать в деревне.

«Девушку тоже беру в деревню. Нормально к этому относится. У нас вообще в семье сложилось мнение: без деревни лета не может быть! Вот зачем нам летом море? В деревне есть речка, баня.

Просыпаешься, выходишь завтракать на улицу – а у тебя стопка блинчиков, пирожки, чай. И тишина. Такого нет ни в одном пятизвездочном отеле! Не могу деревню променять на Мальдивы», – сказал Литвинов.