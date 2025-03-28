Педро из «Зенита» прокомментировал поражение от «Спартака»

Нападающий «Зенита» Педро отреагировал на поражение от «Спартака». Петербуржцы уступили со счетом 1:2. Клуб опустился на третье место в турнирной таблице РПЛ.

– Хорошо или не очень, что пауза в чемпионате наступила сразу после поражения от «Спартака»?

– Думаю, она должна пойти нам на пользу. К огромному сожалению, мы не смогли набрать очки в Москве, хотя каждому очень хотелось выиграть. Увы, одного желания для этого не хватило. На мой взгляд, нам как раз необходимо воспользоваться этой паузой, чтобы проработать ошибки и больше ничего подобного в оставшихся матчах не допускать. Сделаем все, чтобы все игры завершились в нашу пользу.

– Как оцените положение «Зенита» в чемпионате России на данный момент?

– Безусловно, мы находимся не на том месте, на каком хотели бы. И это никого из нас не устраивает. Понимаем, что сами потеряли ряд важнейших очков. Набери мы их – были бы лидерами. Но этого уже не вернешь, поэтому сейчас надо исправлять ситуацию. То есть очков больше не терять. Понятно, что конкуренты очень сильны и сделают все, чтобы не упустить свое преимущество. Однако впереди еще достаточное количество игр, а значит, и возможностей для нас. А там – победит сильнейший.