Литвинов из «Спартака» ответил на слова Глушенкова про пиво

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на слова Максима Глушенкова. Нападающий «Зенита» ранее заявил, что выпивает пиво после матчей.

– Максим Глушенков рассказывал, что после матчей может позволить себе пива для восстановления. Ты тоже?

– Я к алкоголю вообще очень спокойно отношусь. Никакого пива после игр! Могу пиццу съесть, чтобы закрыть углеводное окно. А дальше – домой, позвонить родственникам, пообщаться, после игры все выслушать от всех и спать. Честно, я вместо пива лучше «Мучкапский лимонад» выпью из деревни.