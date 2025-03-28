Колыванов: «Все в Европе скучают по России, без нас ни один вопрос в мире не решается»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов рассказал, когда страну вернут на международные турниры. Ранее сообщалось, что УЕФА разрабатывает стратегию по снятия запрета на участие в официальных турнирах с российских команд.

«Все в Европе скучают по нам, без России ни один вопрос в мире не решается. Без наших спортсменов все по-другому – нет большого накала. Во всех видах спорта мы составляли огромную конкуренцию, ведь спортсмены любят соревноваться с великими. А российские сборные всех видов спорта – великие. Поэтому все хотят сражаться с нами, а наши спортсмены в честной борьбе хотят обыгрывать конкурентов на мировой арене.

Чем раньше произойдет наше возвращение, тем лучше для всех. Я по жизни оптимист, поэтому верю в наше скорое возвращение во всех видах спорта», – сказал Колыванов.