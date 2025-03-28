Литвинов назвал клуб, чемпионства которого которого хочет большая часть России

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов сказал, почему клуб должен выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Спартак» должен стать чемпионом, потому что большая часть России этого хочет! А нам хочется сделать такой праздник. Помню, как я приехал в Воронеж после победы в Кубке России – каждый третий прохожий ко мне подходил и поздравлял. Провел там незабываемую неделю», – сказал Литвинов.