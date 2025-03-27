Переводчик ЦСКА вспомнил, как ДПСники тормозили Вагнера дважды за ночь

Переводчик ЦСКА Максим Головлев рассказал об истории с Вагнером Лавом.
«Надеюсь, что срок давности уже прошел и что-то можно рассказать. После Вагнера у нас вновь пришедших предупреждали: ребята, ночная московская жизнь опасна – все всех знают, поэтому соблюдайте осторожность. А Вагнер любил эти вещи.
Однажды его несколько раз подряд за ночь тормозили ДПСники. Только с одними разобрался, через Звенигородский мост переехал – опять здрасьте, приехали. Я снова объясняю по телефону: «Товарищ инспектор, это наш игрок, он больше так не будет, права терять нельзя. Обещаю, что клуб проведет разъяснительную работу».
И Даниэл (Карвальо – Спортс’‘) в такие истории попадал. А Жо как-то парковался у своего дома, перепутал газ с тормозом – и всю облицовку со стены обвалил. И тут пришлось ситуацию урегулировать. Всяко бывало с ними, но больше – на начальном периоде. Потом-то они подуспокоились.
А после ухода первой бразильской плеяды года с 2011-го больше ничего такого не происходило», – сказал Головлев.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год.
- В 2013-м он возвращался на один сезон в московский клуб.