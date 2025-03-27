Реакция Сильянова на возможный переход в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит».

«Интерес «Зенита» зимой? Также изначально читал новости, когда они появлялись в интернете. Агент говорил, что конкретики там нет. На этом все, ничего такого. Все, как писали, так и было. Честно, старался об этом не думать. Что будет – то и будет.

То же самое могу сказать насчет Европы. Если буду играть хорошо, если будут предложения, то окей. Если не будет – значит, не будет, что сделаешь?» – сказал Сильянов.