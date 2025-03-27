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Реакция Сильянова на возможный переход в «Зенит»

Сегодня, 20:42

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит».

«Интерес «Зенита» зимой? Также изначально читал новости, когда они появлялись в интернете. Агент говорил, что конкретики там нет. На этом все, ничего такого. Все, как писали, так и было. Честно, старался об этом не думать. Что будет – то и будет.

То же самое могу сказать насчет Европы. Если буду играть хорошо, если будут предложения, то окей. Если не будет – значит, не будет, что сделаешь?» – сказал Сильянов.

  • Сульянов вызывается в сборную России.
  • В этом сезоне он провел 27 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Рыночная цена 24-летнего россиянина – 6 млн евро.

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Источник: Odds
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Сильянов Александр
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