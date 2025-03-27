Реакция Сильянова на возможный переход в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит».
«Интерес «Зенита» зимой? Также изначально читал новости, когда они появлялись в интернете. Агент говорил, что конкретики там нет. На этом все, ничего такого. Все, как писали, так и было. Честно, старался об этом не думать. Что будет – то и будет.
То же самое могу сказать насчет Европы. Если буду играть хорошо, если будут предложения, то окей. Если не будет – значит, не будет, что сделаешь?» – сказал Сильянов.
- Сульянов вызывается в сборную России.
- В этом сезоне он провел 27 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Рыночная цена 24-летнего россиянина – 6 млн евро.
Источник: Odds