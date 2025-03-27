Зобнин сформулировал свою новую роль в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем статусе в команде.

«Я самый возрастной футболист в команде после Саши Довбни. Большой опыт имеется за спиной. Я помогаю ребятам, команде, тренерскому штабу, если это нужно. Всего себя отдаю «Спартаку», играю я или нет.

Я по-прежнему футболист, хотя у меня стало меньше игрового времени. Чувствую себя ветеранчиком, особенно после того, как Селихов ушeл.

Сейчас все ребята молодые, я старше лет на шесть, наверное, каждого. Но всe равно у меня есть силы помогать на поле. Когда не попадаю в состав, всегда расстраиваюсь», – заявил 31-летний хавбек.