Подробный видеоанализ РФС со спорным голом «Спартака» в ворота «Зенита»

Российский футбольный союз выпустил дополнительный материал по поводу победного гола «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).
РФС с трех ракурсов показал отсутствие офсайда у Кристофера Мартинса, тем самым отвергнув претензии петербургского клуба.
«Записи построения линий с разных камер (основной, тактической и правой офсайдной), использованные а данном материале, относятся к техническим процедурам, которые совершают сотрудники проекта ВАР после окончания матча», – говорится в видео РФС.
- «Зенит» дважды пытался доказать, что Мартинс был в офсайде.
- В обоих видео были выявлены технические недочеты, искажающие игровой эпизод.
Источник: телеграм-канал РФС