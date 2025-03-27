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Подробный видеоанализ РФС со спорным голом «Спартака» в ворота «Зенита»

Сегодня, 15:24
71

Российский футбольный союз выпустил дополнительный материал по поводу победного гола «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

РФС с трех ракурсов показал отсутствие офсайда у Кристофера Мартинса, тем самым отвергнув претензии петербургского клуба.

«Записи построения линий с разных камер (основной, тактической и правой офсайдной), использованные а данном материале, относятся к техническим процедурам, которые совершают сотрудники проекта ВАР после окончания матча», – говорится в видео РФС.

  • «Зенит» дважды пытался доказать, что Мартинс был в офсайде.
  • В обоих видео были выявлены технические недочеты, искажающие игровой эпизод.

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Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мартинс Кристофер
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Комментарии (71)
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Нуф-Нуф
1743080199
Шелудивые уже достали всех своим нытьем. Синит - позор российского футбола!
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...короче
1743080874
...не верим! Должны ещё быть рентгеновские снимки каждого игрока учавствовшего в эпизоде и файл с аудио-треком, свидетельствующим, что Мартинс не ухухал в отношении Нино в момент приема мяча!...
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Иннокентий-Смоктуновский-
1743080935
Монтаж машейники, куда делась вторая спина Мартинса? Почему фложки стоят вертикально, а не в наклоне?
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subbotaspartak
1743081571
Гол засчитан, кто ещё спорит?
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Lenin26
1743081937
Товарищи из РФС в очередной раз показали свою некомпетентность и некомпетентность сотрудников,кто занимался определением офсайдных линий,на данном видео допущено две грубейшие ошибки: 1)Фиксация игроков происходит в момент паса,другим языком-в момент когда мяч перестаёт касаться ноги пасующего,на видео мы видим, что момент фиксации выбран не верно,так как мяч ещё касается ноги. 2)Точка отсчёта офсайдной линии игрока Зенита выставлена не верно,Игрок Зенита Нино имеет трёхцветные бутсы,перед синий,низ белый,верх чёрный,точку взяли не от края подошвы пятки,а сверху пятки,что в свою очередь из-за позиции камеры на стадионе смещает линию офсайда. Клоуны одним словом(
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Мордаванин
1743083460
нихера)) был так был)) или вамвыступление по телевизору резервного админресурса показать?))
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Спартачище
1743084302
Болотные шлюпки все равно продолжат обмазываться говном Жалко ущербных
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kvm
1743084755
после такого к задницам б.голубых лучше спичку не подносить...
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Красногвардейчик
1743084766
Да прекратится когда нибудь вой на болотах или нет!!!!
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vadikrew
1743085866
У кого-нибудь есть телефон Радимова? Скиньте ему, он очень просил это видео))
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