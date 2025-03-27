Подробный видеоанализ РФС со спорным голом «Спартака» в ворота «Зенита»

Российский футбольный союз выпустил дополнительный материал по поводу победного гола «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

РФС с трех ракурсов показал отсутствие офсайда у Кристофера Мартинса, тем самым отвергнув претензии петербургского клуба.

«Записи построения линий с разных камер (основной, тактической и правой офсайдной), использованные а данном материале, относятся к техническим процедурам, которые совершают сотрудники проекта ВАР после окончания матча», – говорится в видео РФС.