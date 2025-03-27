Реакция Боярского на информацию о конфликтах в «Зените»

Болельщик «Зенита», народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал информацию о конфлитах в петербургском клубе.

«Нет, я не суюсь в закулисные отношения. Я не верю ни слухам, ни фактам. Это все равно что разбирать спектакль по тому, как сыграли артисты, из-за кулис. Это непрофессионально», – сказал Боярский.