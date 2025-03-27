Реакция Боярского на информацию о конфликтах в «Зените»

Болельщик «Зенита», народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал информацию о конфлитах в петербургском клубе.
«Нет, я не суюсь в закулисные отношения. Я не верю ни слухам, ни фактам. Это все равно что разбирать спектакль по тому, как сыграли артисты, из-за кулис. Это непрофессионально», – сказал Боярский.
- По данным телеграм-канала Sport Baza, председатель правления «Зенита» Александр Медведев после матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) сказал в раздевалке: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату – и идите на ###»
- По данным телеграм-канала Mash на спорте, нападающий Максим Глушенков после игры перебил главного тренера Сергея Семака во время речи словами «Учись тренировать».
Источник: ТАСС