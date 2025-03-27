Круговой назвал самый популярный клуб России

Защитник ЦСКА Данил Круговой сравнил популярность российских футбольных клубов.

– Самый популярный клуб в России – «Зенит»? Думаю, нет. Сейчас так говорят, потому что они выиграли много чемпионств. «Зенит» в Санкт-Петербурге самый популярный – с этим не поспоришь.

А если говорить про страну, то самые популярные – ЦСКА, «Спартак» и «Зенит».

– Какой клуб из этой тройки самый популярный в России?

– ЦСКА.