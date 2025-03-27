Экс-президент «Локомотива» – о словах Глушенкова: «Нанес вред себе и команде»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал высказывания полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

– Максим Глушенков заявляет, что не получает удовольствия, играя за «Зенит» весной. При этом за сборную он показывает хорошую игру, в матче с Замбией у него хет-трик. Помогут ли Глушенкову игры за сборную вернуться на высокий уровень и в «Зените»?

– Во-первых, я не согласен с Глушенковым, что он все это выносит на суд общественности. Все это должно оставаться в раздевалке. Отношения с тренером, недовольство позицией, своей игрой – все должно решаться внутри.

Он этими высказываниями только нанес вред себе и команде. Мы же все люди. Какое отношение у Семака будет теперь к нему? Человек, который может всегда тебя подставить. Будут не самые лучшие отношения. Семак может запросто отправить Глушенкова в запас. И от этого не будет пользы ни Глушенкову, ни российскому футболу.

Да, у «Зенита» игра сейчас не идет, у Глушенкова тоже игра не получается. Это никогда не нравится. Человеку нравится, когда его работа получается. Вот вы, например, розетку ремонтируете, и не получается. Вам же это будет не нравиться. Причину надо искать в себе, поговорить об этом с тренером. Но все это делать внутри команды.

У «Зенита» опыт большой, и у тренеров, и у игроков. Думаю, они исправят ситуацию в чемпионате и выйдут на более стабильную игру.