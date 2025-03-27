«Барселона» отказалсь от трансфера Трента до его согласия на переход в «Реал»

«Барселона» неоднократно и на протяжении нескольких лет рассматривала возможность подписания защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. Такая идея появилась при главном тренере Хави и спортивном директоре Йорди Кройффе.

Утверждается, что нынешний спортивный директор «блауграны» Деку встречался с агентом футболиста с целью выяснить ситуацию и оценить возможность трансфера. По каким-то причинам (финансовым или иным) в итоге каталонцы отказались от этого направления работы.

Ранее стало известно, что официальное предложение Тренту сделал «Реал». Ожидается, что игрок «Ливерпуля» перейдет в мадридский клуб летом.