«Барселона» отказалсь от трансфера Трента до его согласия на переход в «Реал»

«Барселона» неоднократно и на протяжении нескольких лет рассматривала возможность подписания защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. Такая идея появилась при главном тренере Хави и спортивном директоре Йорди Кройффе.
Утверждается, что нынешний спортивный директор «блауграны» Деку встречался с агентом футболиста с целью выяснить ситуацию и оценить возможность трансфера. По каким-то причинам (финансовым или иным) в итоге каталонцы отказались от этого направления работы.
Ранее стало известно, что официальное предложение Тренту сделал «Реал». Ожидается, что игрок «Ливерпуля» перейдет в мадридский клуб летом.
- 26-летний Александер-Арнольд провел в этом сезоне 39 матчей за «Реал», забил 3 гола, отдал 7 передач.
- Англичанин провел всю карьеру в «Ливерпуле».
Источник: Sport.es