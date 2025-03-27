Отец Глушенкова рассказал, как сын отзывается о Семаке

Экс-полузащитник смоленского «Кристалла» Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова высказался о том, что изменилось в игре футболиста петербуржцев.

– Что изменилось у Максима по сравнению с тем, как он блестяще начал сезон?

– Позицию поменяли. Может быть, справа ему реально интереснее играть – в том плане, что он со смещением уходит, его никто не видит и с левой ноги можно бить.

– То есть Максиму не слишком комфортно играть десятку.

– В последних двух матчах – да. Может, не было Вендела просто со «Спартаком». Может, играли до гола. Может, задача была – не проиграть. Но вот в сборной он провел 2 матча, смотрелся нормально. Пусть соперники не те, но все равно.

Думаю, если бы и в «Зените» мячи доставляли, было бы все нормально. Но минимум мяча – минимум атак. Я думаю, что если они скорости включат, то и «Краснодар» закатают. А так, если как со «Спартаком», тяжело. С ЦСКА не повезло вот – забей Макс в самом начале, когда выскочил один в один…

– Неудобно было, мяч под правую ногу шел.

– Да, он и говорил, что если бы Мост покатил чуть слабее, он левой в дальний бы закрутил. Забей они сразу, все было бы проще намного.

– Как сын о Семаке отзывается?

– Нормально. Вопросов вообще не возникает. То, что написали, что он прервал Семака, стыдно даже читать, бред полнейший. Перебил тренера, начал указывать – кто это вбрасывает?