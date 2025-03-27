Отец Глушенкова объяснил высказывания сына

Экс-полузащитник смоленского «Кристалла» Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова прокомментировал информацию о конфликта игрока с тренерским штабом петербуржцев.

– Инсайды последних дней о Максиме – дерзит Семаку, плохо тренируется. Что это?

– Неправда. Все нормально.

– Почему идет такой накат, плюс появилось интервью Макса, в котором речь шла о том, что удовольствия от игры он не получает.

– Имеет в виду то, что не получается показать ту игру, которую он показывал раньше.

– В чем причина?

– Насколько понимаю, в том, что нет быстрой доставки мяча вперед, мяч долго перекатывают сзади – это мое мнение. Не хватает скорости развития атаки.

Я был на «Спартаке», все видел с трибуны. Игра была до гола. Но ни привези себе голы сами, кто бы потом что сказал. По Воронежу ситуация – он мне сказал, что заменили из-за того, что низко опускался, получал мяч во второй зоне, а впереди было мало поддержки.

Со «Спартаком» сыграл так, как попросили – принимать мячи между линиями там, впереди. Только доставки мячей-то не было, некому доставлять. Два опорника, которые заточены на разрушение, и четыре защитника сзади – и кем атаковать? Максим искал мяч между линиями, назад не опускался – в принципе, выполнял установку.

– Он сказал, что три раза за игру мяч получал. Но, в принципе, побольше.

– Да, побольше. Он образно сказал. Но вот я смотрю на защитников с трибуны – они боятся давать мяч между линиями. Даже опорники боятся давать. Не знаю, с чем это связано, – может, требования изменились, тактика. Но, скорее всего, боятся обрезов. Не прошла одна передача, вторая – и боятся.