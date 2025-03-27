«Реал» может заплатить «Ливерпулю» за досрочный переход Трента

«Реал» хочет, чтобы защитник Трент Александер-Арнольд перешел в команду из «Ливерпуля» перед клубным чемпионатом мира и принял участие в турнире в составе мадридцев.
Клубный ЧМ стартует 14 июня, а контракт англичанина с мерсисайдцами истекает только 30 июня. Поэтому «Реалу» придется договариваться с «Ливерпулем» о его досрочном расторжении.
В таком случае, со стороны «Реала» может потребоваться небольшая компенсация.
- Сообщалось, что агент Александера-Арнольда уже договорился о переходе футболиста в «Реал».
- 26-летний защитник провел в этом сезоне 39 матчей за клуб, забил 3 гола, отдал 7 передач.
Источник: Daily Mail