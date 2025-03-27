Геннадий Орлов порассуждал о перспективах Максима Глушенкова в «Зените».

«А вот надолго ли в «Зените» Глушенков... В принципе, такие тренеры, как Анатолий Тарасов или Валерий Лобановский, такого футболиста у себя в команде не держали бы.

Это очевидно. Он же публично бросил вызов Семаку, своему наставнику!

Во всяком случае, Семаку сейчас есть из кого выбирать. А идти на поводу у игроков – неправильно. Думаю, клуб выступит с заявлением о доверии к главному тренеру, чтобы не было дальнейших шатаний.

Подытожим. Выступление Глушенкова – неумное. Семаку надо с ним поговорить и понять, в чем причина обиды игрока.

Почему вообще в команде не хватает игровой дисциплины? Почему некоторые футболисты не отрабатывают свои контракты? Проблема серьезная.

Что в сухом остатке с Глушенковым? Хотел показать, что в сборной ему лучше, чем в клубе? Ну тогда возникает вопрос: парень, если ты не хочешь играть в «Зените» – уходи», – сказал Орлов.