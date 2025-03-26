Мостовой готов работать в МЛС: «За деньги – да!»

Александр Мостовой открыт для предложений о тренерской работе за границей.

– Пока ничего с «Сельтой» нет. Вы же понимаете, как я часто говорил и буду повторяться: роль тренера – одно место. А людей там тысячи.

Все хотят быть в футболе. Я так особенно не лезу по головам. Спокойно к этому отношусь. Да – да, нет – нет.

– Привлекла бы вас работа в МЛС?

– Конечно, заинтересовала бы. Конечно, конечно, конечно. Почему бы и нет. За деньги – да! Понимаете?

– Правильный подход.

– Да-да. Ну а как. У нас только такие подходы. У нас же все кричат, а потом смотришь, через неделю из одной команды в другую.