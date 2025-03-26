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  • Федотов объяснил, почему ЭСК РФС проигнорировал запрос «Зенита» разобрать желтые карточки трем игрокам «Спартака»

Федотов объяснил, почему ЭСК РФС проигнорировал запрос «Зенита» разобрать желтые карточки трем игрокам «Спартака»

Сегодня, 22:39
8

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал, почему одно из требований «Зенита» осталось без внимания членов экспертно-судейской комиссии РФС.

  • Петербуржцы проиграли «Спартаку» (1:2) в 21-м туре РПЛ
  • «Зенит» просил рассмотреть победный гол московской команды на предмет офсайда у Кристофера Мартинса. Положение «вне игры» в ЭСК не нашли.
  • Также комиссия не дала ответ на запрос зенитовцев по поводу возможных вторых желтых карточек для Наиля Умярова, Срджана Бабича и Олега Рябчука.

«ЭСК не разбирает вторые жeлтые карточки. Вообще. Были прецеденты в одной-двух играх, где они просто объяснили, что не дало показать вторую жeлтую карточку. Но это все касаемо только оценки.

В моменте с Кисляком в матче с «Акроном» был назначен штрафной удар, после которого был забит гол, а это инцидент со взятием ворот.

На прошлой неделе в ЭСК сказали, что такие эпизоды теперь они будут разбирать. Это будет считаться ключевым моментом.

Это видение арбитра на поле. Потому что это не какая-то драка, где надо было показывать прямые красные. Вторая жeлтая должна быть вопиющей. Всe, что возмущает «Зенит» по вторым жeлтым, это не вопиющие ситуации.

Показать Бабичу за стычку? Нет, конечно. В моменте с Рябчуком два игрока боролись с футболистом «Зенита». Это решение арбитра. Второй игрок тоже фолил.

Это не говорит о том, что арбитр так специально сделал против «Зенита». Просто с его позиции фол выглядел вот так. А ЭСК не будет допиливать всe это дело, для такого есть инспектор, который выставляет оценку», – объяснил Федотов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Федотов Игорь
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Комментарии (8)
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Октавиус
1743018111
кажется, март 2025-го - не месяц "Зенита", куда не плюнь - всё против них, хотя обычно наоборот)
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fakeid
1743018327
итого 3 непоказанные красные + гол из офсайда + 8 купленных судей и позор на всю страну! да-да, свинохвостые, вам позор) всем стыдно за вас, ваш многолетний админресурс и бюджет на содержание судейского корпуса, который в этом году равняется бюджетам московской и брянской области вместе взятых!
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FWSPM
1743019226
ничего не будет. расходимся
Ответить
NewLife
1743019347
Как там в библии - видят соринку в чужом глазу и не замечают бревно в своем))
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