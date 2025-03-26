Федотов объяснил, почему ЭСК РФС проигнорировал запрос «Зенита» разобрать желтые карточки трем игрокам «Спартака»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал, почему одно из требований «Зенита» осталось без внимания членов экспертно-судейской комиссии РФС.

Петербуржцы проиграли «Спартаку» (1:2) в 21-м туре РПЛ

«Зенит» просил рассмотреть победный гол московской команды на предмет офсайда у Кристофера Мартинса. Положение «вне игры» в ЭСК не нашли.

Также комиссия не дала ответ на запрос зенитовцев по поводу возможных вторых желтых карточек для Наиля Умярова, Срджана Бабича и Олега Рябчука.

«ЭСК не разбирает вторые жeлтые карточки. Вообще. Были прецеденты в одной-двух играх, где они просто объяснили, что не дало показать вторую жeлтую карточку. Но это все касаемо только оценки.

В моменте с Кисляком в матче с «Акроном» был назначен штрафной удар, после которого был забит гол, а это инцидент со взятием ворот.

На прошлой неделе в ЭСК сказали, что такие эпизоды теперь они будут разбирать. Это будет считаться ключевым моментом.

Это видение арбитра на поле. Потому что это не какая-то драка, где надо было показывать прямые красные. Вторая жeлтая должна быть вопиющей. Всe, что возмущает «Зенит» по вторым жeлтым, это не вопиющие ситуации.

Показать Бабичу за стычку? Нет, конечно. В моменте с Рябчуком два игрока боролись с футболистом «Зенита». Это решение арбитра. Второй игрок тоже фолил.

Это не говорит о том, что арбитр так специально сделал против «Зенита». Просто с его позиции фол выглядел вот так. А ЭСК не будет допиливать всe это дело, для такого есть инспектор, который выставляет оценку», – объяснил Федотов.