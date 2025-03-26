Орлов: «Глушенков выглядит нарциссом, который раскачивает лодку в «Зените»

Геннадий Орлов высказался о человеческих качествах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Глушенкову 25 лет, а сколько команд он уже сменил? Был в «Спартаке», «Крыльях», «Химках», «Локомотиве». И нигде надолго не задерживался.

Это говорит о его непостоянстве. Что-то происходит у него внутри. Футболист не умеет терпеть. Если что-то не нравится, он уходит.

Глушенков выглядит нарциссом. Отсюда и непонимание, почему у него перестало получаться на футбольном поле.

Послушайте, Кантона и Джордж Бест тоже были нарциссами. Но они выступали все-таки на другом уровне и, что самое важное, играли на команду!

И я теперь не знаю, как Глушенков поведет себя дальше. Непредсказуемый товарищ.

Ведь что мы получили на выходе? Максим раскачивает лодку в «Зените»... Он почему-то не понимает, что ему прежде всего нужно вернуть себе прежние физические кондиции! Вкалывать, вкалывать, вкалывать. Тогда на него можно рассчитывать.

А сейчас какая ему цена? Семак наверняка будет думать, стоит ли вообще выпускать такого игрока в старте.

Выпустят ли Глушенкова против «Рубина»? Вопрос», – заявил Орлов.