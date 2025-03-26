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  • Орлов: «Глушенков выглядит нарциссом, который раскачивает лодку в «Зените»

Орлов: «Глушенков выглядит нарциссом, который раскачивает лодку в «Зените»

Сегодня, 21:58
6

Геннадий Орлов высказался о человеческих качествах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Глушенкову 25 лет, а сколько команд он уже сменил? Был в «Спартаке», «Крыльях», «Химках», «Локомотиве». И нигде надолго не задерживался.

Это говорит о его непостоянстве. Что-то происходит у него внутри. Футболист не умеет терпеть. Если что-то не нравится, он уходит.

Глушенков выглядит нарциссом. Отсюда и непонимание, почему у него перестало получаться на футбольном поле.

Послушайте, Кантона и Джордж Бест тоже были нарциссами. Но они выступали все-таки на другом уровне и, что самое важное, играли на команду!

И я теперь не знаю, как Глушенков поведет себя дальше. Непредсказуемый товарищ.

Ведь что мы получили на выходе? Максим раскачивает лодку в «Зените»... Он почему-то не понимает, что ему прежде всего нужно вернуть себе прежние физические кондиции! Вкалывать, вкалывать, вкалывать. Тогда на него можно рассчитывать.

А сейчас какая ему цена? Семак наверняка будет думать, стоит ли вообще выпускать такого игрока в старте.

Выпустят ли Глушенкова против «Рубина»? Вопрос», – заявил Орлов.

  • Летом «Зенит» выкупил Глушенкова у «Локомотива».
  • Форвард отличился за клуб 10 раз в этом сезоне.
  • 9 из 10 голов он забил еще летом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
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Комментарии (6)
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ziborock
1743016616
Пауки в банке!
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VVM1964
1743016630
"Максим раскачивает лодку в «Зените»" ??? - А может он за традиционные ценности в Зените борется !!!Надо разобраться ху из ху !!! )))...
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FCSpartakM
1743016875
«Станет ли Глушенков для сине-бело-голубых новым Малкомом? Мне кажется, россиянин играет даже разнообразнее бразильца. Малком, безусловно, много работал и немало забивал. А Глушенков опускается пониже, перемещается по всему фронту нападения. Он «десятка», диспетчер, развивает атаки, завязывает игру. А ведь есть еще и Вендел. И они не мешают друг другу, никто не тянет одеяло на себя. Напротив, дополняют! И это хорошо», – сказал Орлов
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anatolich72
1743017978
Свои же заклюют.
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Александр52
1743018128
Питер вторая столица России. Так сделайте из Зенита российскую команду, из своих доморощенных ребят.
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FWSPM
1743019406
он не выглядит нарциссом он и есть нарцисс о чем говорили все но газовик как тот глупый карась хапает все что под нос кинули...
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