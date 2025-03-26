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РФС вынес решение по апелляции «Факела» из-за дела Вендела

Сегодня, 20:04
3

«Факел» сообщил о результатах обращения в Апелляционный комитет РФС.

Воронежский клуб пытался оспорить наказание, вынесенное контрольно-дисциплинарным комитетом.

  • «Факел» обязали провести один домашний матч без зрителей.
  • Это санкции из-за дела Вендела.
  • Воронежские болельщики оскорбляли полузащитника «Зенита» на расовой почве.

В итоге апелляцию «Факела» было решено отклонить – ограничительные меры остались в силе.

Команда проведeт игру 23-го тура РПЛ против «Ахмата» при пустых трибунах.

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит
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Комментарии (3)
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Интерес
1743009447
Факелоны встали очень рано,Вендела назвали обезьяной,ухали,валяли дурака!А потом явилась КДК...
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Айболид
1743009480
А толку то ? Там "уханье" только для Зенита и по заказу . А на Ахмат они всё равно не рыпнуться ( а то придётся опосля видеоизвинение записывать ).
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FWSPM
1743012666
ловкий план по устранению вендела сработал на ура а эти копеешные наказания всем побоку
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