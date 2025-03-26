РФС вынес решение по апелляции «Факела» из-за дела Вендела

«Факел» сообщил о результатах обращения в Апелляционный комитет РФС.

Воронежский клуб пытался оспорить наказание, вынесенное контрольно-дисциплинарным комитетом.

«Факел» обязали провести один домашний матч без зрителей.

Это санкции из-за дела Вендела.

Воронежские болельщики оскорбляли полузащитника «Зенита» на расовой почве.

В итоге апелляцию «Факела» было решено отклонить – ограничительные меры остались в силе.

Команда проведeт игру 23-го тура РПЛ против «Ахмата» при пустых трибунах.