Боярский находится в депрессии после поражения «Зенита» от «Спартака»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о переживаниях, связанных с последними результатами команды.

В 21-м туре РПЛ петербуржцы на выезде проиграли «Спартаку» – 1:2.

После поражения они опустились на 3-е место в РПЛ.

Следующий соперник – «Рубин» (30 марта).

«Сильно переживаю за команду. Все-таки победы «Зенита» всегда окрыляют, а тут такое депрессивное состояние. Не дай бог, чтобы оно передавалось игрокам.

Что касается болельщиков, то я нахожусь в волнении и таком турбулентном состоянии, как и у всех игроков на финальной части чемпионата.

Последние игры оставляют серьезный осадок и волнение за то, что «Зенит» может не занять первое место. Потому что «Спартак» играет очень азартно, рьяно, и команда «Зенит» не готова к такой игре.

Конечно, я как болельщик «Зенита» буду надеяться на победу до конца, буду болеть за «Зенит». Но не признавать успеха «Краснодара» и «Спартака» было бы тоже достаточно неверно.

И все команды, которые находятся на лидирующих позициях, достойны самой высокой оценки. В данном случае, к сожалению, у «Зенита» что-то стало не получаться, команда рассыпается.

Мне очень обидно, что мои друзья, болеющие за «Зенит», говорят, ну все, посыпалась команда, никто не бегает, никто ничего не делает. Я рассчитываю на Сергея Семака, на его помощника Анатолия Тимощука, на весь тренерский состав, который может мобилизовать команду.

Шансы всегда есть, потому что если кто-то оступится из лидеров, то «Зенит» уже не упустит свою возможность. Но на сегодняшний день уверенности говорить со 100-процентной гарантией, что «Зенит» будет чемпионом, у меня нет», – заявил Боярский.