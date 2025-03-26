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  • Боярский находится в депрессии после поражения «Зенита» от «Спартака»

Боярский находится в депрессии после поражения «Зенита» от «Спартака»

Сегодня, 15:17
24

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о переживаниях, связанных с последними результатами команды.

  • В 21-м туре РПЛ петербуржцы на выезде проиграли «Спартаку» – 1:2.
  • После поражения они опустились на 3-е место в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Рубин» (30 марта).

«Сильно переживаю за команду. Все-таки победы «Зенита» всегда окрыляют, а тут такое депрессивное состояние. Не дай бог, чтобы оно передавалось игрокам.

Что касается болельщиков, то я нахожусь в волнении и таком турбулентном состоянии, как и у всех игроков на финальной части чемпионата.

Последние игры оставляют серьезный осадок и волнение за то, что «Зенит» может не занять первое место. Потому что «Спартак» играет очень азартно, рьяно, и команда «Зенит» не готова к такой игре.

Конечно, я как болельщик «Зенита» буду надеяться на победу до конца, буду болеть за «Зенит». Но не признавать успеха «Краснодара» и «Спартака» было бы тоже достаточно неверно.

И все команды, которые находятся на лидирующих позициях, достойны самой высокой оценки. В данном случае, к сожалению, у «Зенита» что-то стало не получаться, команда рассыпается.

Мне очень обидно, что мои друзья, болеющие за «Зенит», говорят, ну все, посыпалась команда, никто не бегает, никто ничего не делает. Я рассчитываю на Сергея Семака, на его помощника Анатолия Тимощука, на весь тренерский состав, который может мобилизовать команду.

Шансы всегда есть, потому что если кто-то оступится из лидеров, то «Зенит» уже не упустит свою возможность. Но на сегодняшний день уверенности говорить со 100-процентной гарантией, что «Зенит» будет чемпионом, у меня нет», – заявил Боярский.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
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Комментарии (24)
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Romeo 123
1742994127
Вообще пох где
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russkiisergei
1742994130
хорошие новости просто ежедневно!!! симак плачет! мюллер с медведевым волосы рвут!!! болельщики в депрессии!!! радость да и только!!!
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serhio80
1742994724
Шляпу то хоть не сожрал от расстройства?)
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FanatSerj
1742995166
Фига он слоупок или ему просто вчера не объяснили что Аргентина - Бразилия играла, а на Спартак - Зенит, последних легко спутать, да хотя и первых тоже, россиян там раз, да, три и обчёлся.
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timon2401
1742996062
вот!!!! а Ефремова по такому поводу из мест лишения свободы даже выпустили)) что значит всястрана одухотвореная победой была
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Ловкий Бубен
1742996104
Да ни он один, когда видишь что игроки команды не хотят играть а тренер не умеет тренировать у любого будет депрессия, ещё с прошлого лета всем было понятно что с Зенитом в футбол никто играть не будет, поэтому рисовать схемы на планшете это пустая трата времени
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алдан2014
1742996347
Приятно слышать адекватную оценку действительности
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АЛЕКС 58
1742996874
Вот канальи! Не хотят видеть в юбилей липового чемпиона. Пусть победит достойный,но не админресурс!
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Мордаванин
1742997842
чё завопили розовые придури хором? сейчас ваш главный фсенародный артист откинется с кичи вотего и послушаем если его раньше не придушат упырину
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Айболид
1742998236
А хавроньям для "щасья" вообще немного надо . Вчерась они отрыжку ваньки карпова нюхали балдея , а сёдня узнав , что престарелый мушкетёр на нервяке - вааще кипятком ссуть . Сплошные праздники .
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