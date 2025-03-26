Селюк – о словах Глушенкова: «Может, просто решил зарплату не получать»

Агент Дмитрий Селюк выразил недоумение из-за высказываний нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«В контракте футболиста должно быть прописано, что он не имеет права публично критиковать тренера и клуб. Странно, что Глушенков это делает. Может, он просто решил зарплату не получать.

Такими словами Глушенков критикует профессиональные качества Семака и клуба. После таких слов в Европе Глушенков уже бы не играл. Ему бы сказали, чтобы он искал команду. Ему же никто в мире больше не заплатит таких денег, которые он получает сейчас. Пусть тогда скажет клубу, что ему не нравится, пусть попросится уйти, если он недоволен.

Зря Глушенков это делает. Просто Семак – это порядочный человек, может, пожалеет его. Если бы он про Карпина такое сказал, то он бы больше никогда у Карпина не играл. У меня бы в клубе после такого Глушенков бы тоже не играл.

Глушенков – не правдоруб, а так просто. Может, он вообще не понимает, что говорит. Даже не понимает, что делает.

Мнение Глушенкова – это не аксиома, просто он думает, что прав. Ещe и интервью выходит в такой момент, когда команде, наоборот, надо сплотиться в один кулак, чтобы громить соперников. Руководству надо поговорить с футболистом и его агентом», – заявил Селюк.