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  • Глушаков считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России

Глушаков считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России

Сегодня, 13:13
3

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков объяснил, почему считает московский клуб народной командой.

«Зенит» – самый популярный клуб в России? Нет, конечно. Думаю, матч «Спартака» с «Зенитом» это показал. Если бы и раньше трибуны были полностью открыты, то на «Спартаке» они всегда бы были полные.

У «Зенита», так понимаю, на «Вираж» ходят и студенты, но стадион заполняется не то что искусственно, а просто, когда есть время, люди идут на стадион, потому что в городе всего одна команда. А в Москве их много.

В один голос могут все сказать, что «Спартак» как был, так и остается народной командой. У них самая большая армия болельщиков, которые в любом случае поддерживают команду», – сказал Глушаков.

  • Глушаков выступал за «Спартак» в 2013–2019 годах.
  • По оценке «Кинопоиска» самым популярным клубом в России в 2024 году стал «Зенит», опередивший «Реал» и «Спартак».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис
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Комментарии (3)
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fakeid
1742898634
а студенты не люди, что ли? не болельщики? у нас 24 тыщи пришло на товарняк с батэ - хряки столько в чемпе в жизни не соберут, только если благодаря зениту, когда на открывашке большинство за нас. гы-гы!
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FWSPM
1742899351
да нет же! опрос десятков респондентов в мусорных бачках питера показал что их 19 миллионов по фсей стране...новости по матч тв не смотрите что ли?
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alefreddy
1742901413
и это правильно товарищи
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