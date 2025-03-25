Глушаков считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков объяснил, почему считает московский клуб народной командой.

«Зенит» – самый популярный клуб в России? Нет, конечно. Думаю, матч «Спартака» с «Зенитом» это показал. Если бы и раньше трибуны были полностью открыты, то на «Спартаке» они всегда бы были полные.

У «Зенита», так понимаю, на «Вираж» ходят и студенты, но стадион заполняется не то что искусственно, а просто, когда есть время, люди идут на стадион, потому что в городе всего одна команда. А в Москве их много.

В один голос могут все сказать, что «Спартак» как был, так и остается народной командой. У них самая большая армия болельщиков, которые в любом случае поддерживают команду», – сказал Глушаков.